Rheingehört! #75 – Auf dem Wiesbadener Wochenmarkt

Auf dem Wiesbadener Wochenmarkt ist immer was los. Nicola Böhme gibt Einblicke hinter die Kulissen. (Archivfoto: René Vigneron)

WIESBADEN - Regional, saisonal und zudem auch noch ziemlich lecker: Auf dem Wiesbadener Wochenmarkt findet sich mittwochs und samstags so mancher kulinarischer Schatz. Seit bereits 14 Jahren schreibt Reporterin Nicola Böhme deshalb eine Marktkolumne über das wöchentliche Treiben auf dem Dern’schen Gelände. Was sie dabei erlebt? Wir haben r(h)eingehört!

Bereits über 700 Kolumnen-Folgen gibt es von Nicola Böhmes Marktkolumne im Wiesbadener Kurier. In 14 Jahren erschuf sie zwei dicke Ordner voller Artikel über Marktbetreiber und ihre Geschichte, aktuellen Markttrends, Rezepten mit saisonalem Obst oder Gemüse und den Geschichten derer, die den Markt Woche für Woche besuchen. Dabei hat sie natürlich nicht nur viel beobachtet, sondern auch persönlich für sich daraus gelernt. Was genau sich für sie durch die Kolumne geändert hat und welche Erinnerungen aus den 14 Jahren sie besonders geprägt haben, erzählt sie im Gespräch mit Zita Hille – jetzt in der neuen Folge Rheingehört!.

Also: R(h)einhören lohnt sich!

