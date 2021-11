Rheingehört! #78 – Was Landwirt schafft

Eva Bender schaut als Lokalredakteurin und Reporterin der Landwirtschaftsserie hinter die Kulissen der Arbeit des Wiesbadener Landwirts Bernd Deul. (AdobeStock/dpa)

WIESBADEN - Von A wie Apfelernte bis Z wie Zuckerrüben - Eva Bender schreckt als Reporterin der Landwirtschaftsserie "Was Landwirt schafft" vor nichts zurück. Für diese begleitet sie seit Monaten den Wiesbadener Landwirt Bernd Deul und bekommt Vieles mit: Welche Themen beschäftigen ihn? Wie viel Arbeit steckt eigentlich hinter seinen Produkten? Und was hat sich für Eva ganz persönlich durch das Eintauchen in die Wiesbadener Landwirtschaft geändert?

Im Gespräch mit Zita Hille erzählt Eva Bender all dies, antwortet auch auf Fragen, die pikante Themen wie zum Beispiel die Politik und Landwirtschaft im Zusammenhang anschneiden und gibt private Einblicke in ihren Alltag als Redakteurin - denn sie schreibt noch über viel mehr, als die Wiesbadener Landwirtschaft. Was Landwirt schafft - ja, was schafft er denn? Eine Antwort darauf gibt es in der neuen Folge R(h)eingehört!

