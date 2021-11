Rheingehört! #79 – Wege in den Journalismus Teil 1

Im Journalismus gilt: viele Wege führen zum Ziel. (Symbolfoto: Lino Mirgeler)

WIESBADEN - Wer Journalist werden will, muss studiert haben und ein Volontariat absolviert haben: So lautet die allgemeine Annahme. Aber muss es überhaupt ein Studienfach wie Publizistik oder Journalismus sein? Wie früh sollte man beginnen, um Praxiserfahrungen zu sammeln? Und gibt es ein Alter, in dem es zu spät ist, in den Beruf einzusteigen und Redakteur zu werden?

Im Gespräch mit Laura Harff beantwortet VRM-Chefredakteur Stefan Schröder diese und weitere Fragen rund um das Thema „Wege in den Journalismus“.

R(h)einhören lohnt sich!

Teil 2, in dem wir auf das Volontariat bei der VRM eingehen, erscheint in wenigen Wochen. Dran bleiben lohnt sich also auch!

