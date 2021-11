Rheingehört! #80 – Die Salzbachtalbrücke ist weg

Die Salzbachtalbrücke nach der Sprengung. (Foto: Lukas Görlach)

WIESBADEN - Es ist vollbracht. Mit 200 Kilogramm ist die Salzbachtalbrücke am 6. November in Schutt und Asche gelegt worden. André Domes, Lisa Marie Seil und Henri Solter waren vor Ort und haben live über das Ereignis berichtet.

Dazu gehört nicht nur in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um Gespräche mit Anwohnern und Schaulustigen zu führen, sondern auch mit einer Live-Regie im Ohr zu moderieren, spontan Entscheidungen zu treffen oder in Windeseile einen Text runter zu tippen. Und ohne Plan und regelmäßige Absprachen läuft eigentlich nichts.

Wie die drei Gesichter der Brückensprengung den Tag erlebt haben, wieso man auch am Ort des Geschehens die Sprengung verpassen kann und wer im Hintergrund die Fäden gezogen hat. All das und vieles mehr verraten wir euch in Folge 3 rund um die Salzbachtalbrücke. Nebenbei beantworten wir exklusive Fragen,: Wie lautet zum Beispiel der Name der Salzbachtalbrückensprengungs-WhatsApp-Gruppe, die die Reporter für den 6. November ins Leben gerufen haben? Was ist eigentlich so faszinierend an einer Sprengung? Und wie ist André Domes der Mann mit dem Lego geworden?

R(h)einhören lohnt sich!

