Rheingehört! #81 - Die Nazi-Verbrechen auf dem Kalmenhof

Das ehemalige Krankenhaus des Kalmenhofs in Idstein steht seit 2007 leer. Was damit geschehen soll ist seither unklar. (Foto: Stefan Gärth)

WIESBADEN - In den Köpfen der Anhänger des Nationalsozialismus hatten sie keine Lebensberechtigung. Hunderte Menschen mit Behinderungen starben während des Zweiten Weltkriegs auf dem Kalmenhof in Idstein. Heute ist der Kalmenhof eine sozialpädagogische Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe und wird von Vitos Teilhabe betrieben. Die Aufarbeitung der schrecklichen Nazi-Taten, die Idstein seit den 80er-Jahren bewegt, läuft immer noch auf Hochtouren. Was mit dem Tatgebäude - dem ehemaligen Krankenhaus - passieren soll, ist immer noch unklar.

Im Gespräch mit Lea Hellbach erzählt die Redakteurin der Idsteiner Zeitung, Beke Heeren-Pradt, was damals genau passierte, wie die Aufarbeitung des Themas voranschreitet und wie die Gebäude heute genutzt werden. Und die beiden gehen der Frage auf den Grund, was eine Anzeige auf einem bekannten Immobilienportal mit der ehemaligen Heilerziehungsanstalt zu tun hat. R(h)einhören lohnt sich!

Das könnte Sie auch interessieren - unsere interaktive Hintergrundgeschichte zum Kalmenhof: Euthanasie auf dem Kalmenhof: Vergiss mein nicht?

Folge 81 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt auf eurem Smartphone oder Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!

