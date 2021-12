Rheingehört! #82 - Vor Gericht Teil 1

Erst vor wenigen Tagen fiel das Urteil im Kostheimer Fall "Totes Baby": Neuneinhalb Jahre muss der Vater der getöteten Hailey sitzen. Wolfgang Degen war bei der Verkündung dabei. (dpa)

WIESBADEN - Wie arbeitet eigentlich ein Gerichtsreporter? Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Und was ist im Kostheimer Fall "Totes Baby" eigentlich geschehen? Niemand könnte diese Fragen besser beantworten als Wolfgang Degen. Er arbeitet seit bereits über 28 Jahren im Bereich der Polizei- und Gerichtsberichterstattung für den Wiesbadener Kurier, kennt die Gerichte der Gegend und die Akteure dort besser als seine eigene Westentasche und hat schon so Einiges miterlebt.

Obwohl er seit Januar 2020 im Ruhestand ist und "nur noch" als freier Mitarbeiter für den Wiesbadener Journalismus arbeitet, hat er zeitlich so gar nicht die Handbremse gezogen. Ganz im Gegenteil: In den aktuellen Prozessen ist er ganz vorn mit dabei. Was in Wiesbadens Gerichten gerade Thema ist, warum er auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit oftmals im Saal sitzen bleiben durfte und warum er bei Interviewterminen mit Angehörigen immer seine Uhr versteckt, verrät er im Gespräch mit Zita Hille in der neuen Folge Rheingehört: R(h)einhören lohnt sich!

