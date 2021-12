Rheingehört! #83 - Der Wiesbadener Awo-Skandal (Teil 5)

Die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt (Awo). (Foto: Sascha Kopp)

WIESBADEN - Selbstbereicherung, Misswirtschaft, Machtmissbrauch: Personen aus der ehemaligen Führungsebene haben sich in der Vergangenheit Doppel- und Dreifachfunktionen zugeschanzt und sich mit lukrativen Gehältern systematisch an der Awo bereichert. Mittlerweile ist der komplette ehemalige Awo-Führungszirkel entweder zurückgetreten oder ihm wurde gekündigt.

Beim Skandal um die Wiesbadener Awo ist alles dabei. Aufgedeckt wurde die Affäre in weiten Teilen von Birgit Emnet, dem Kurier-Chef Olaf Streubig und seinem Stellvertreter André Domes. Doch die Skandale wollen nicht richtig abreißen.



Im Gespräch mit Lea Hellbach erklärt die langjährige Kurierreporterin und jetzt freie Mitarbeiterin Birgit Emnet, was sich im vergangenen Jahr in Sachen Awo geändert hat, welche Skandale noch ans Licht kamen und was das Awo-Drama mit einer Magen-OP zu tun hat. R(h)einhören lohnt sich!

