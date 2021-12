Rheingehört! #85 - Vor Gericht Teil 2

Wolfgang Degen erzählt im Gespräch von seinen Erfahrungen vor Gericht und seinem Werdegang vom Lehrer zum Gerichtsreporter. (dpa)

WIESBADEN - Nachdem Wolfgang Degen, der seit über 28 Jahren im Bereich der Polizei- und Gerichtsberichterstattung für den Wiesbadener Kurier arbeitet, bereits in Teil Eins des Podcastgesprächs über den Kostheimer Fall "Totes Baby" sprach, führt er in der Fortsetzungsfolge (Teil Zwei) weitere Details aus. Dabei bezieht Degen auch Stellung dazu, wie viele Einzelheiten in der Berichterstattung über Straftaten in Ordnung sind und ab wann übermäßig viele Details zu brutal wirken.

Warum Wolfgang Degen bei Gerichtsverhandlungen, im Vergleich zu manch anderem Journalisten, davon profitiert hat, an vielen Verhandlungstagen bis zum Ende anwesend gewesen zu sein und wieso er sich bewusst von Richter-Aussagen wie "Wenn der Degen da ist, fallen die Urteile härter aus" distanziert, das verrät er im Gespräch mit Zita Hille in der neuen Folge Rheingehört: R(h)einhören lohnt sich!

Lesen Sie auch: Acht Wochen altes Baby erstickt

