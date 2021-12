2 min

Rheingehört! #86 – Der Jahresrückblick für 2021

12 Monate, 52 Wochen und 47 Rheingehört!-Folgen sind vergangen, das Jahr neigt sich dem Ende. Was war los in Wiesbaden und Umgebung? Was hat uns bewegt? Wir haben r(h)eingehört!

Von Laura Harff Volontärin Redaktion Wiesbaden