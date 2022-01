Rheingehört! #88 – Chef-Wechsel im Rheingau-Taunus

Christopher Schäfer folgt auf Sascha Kircher als Leitung der Redaktion Rheingau-Taunus. Im Podcast verraten sie, wieso es Zeit für einen Wechsel war. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Das neue Jahr hat gerade erst angefangen - und eine große personelle Veränderung beim Wiesbadener Kurier mit sich gebracht. Sascha Kircher, vormaliger Leiter der Redaktion Rheingau-Taunus, hat den Staffelstab nach sechs Jahren abgegeben und ist zum 1. Januar in die Mantelredaktion gewechselt. An seine Stelle tritt Christopher Schäfer, ehemaliger stellvertretender Leiter des Print-Hubs.

In Rheingehört! geben die beiden Einblicke in die vergangenen Monate und erklären, wieso es für sie Zeit für einen Wechsel war. Was gilt es zu beachten, wenn die Redaktionsleitung geht, wie läuft ein Chef-Wechsel in Pandemie-Zeiten ab und wie lange dauert es eigentlich, bis man vollständig eingearbeitet ist?

Im Gespräch mit Laura Harff teilt Sascha Kircher außerdem lustige und bewegende Erinnerungen an die vergangenen sechs Jahre. Derweil stellt Christopher Schäfer sein Rheingau-Taunus-Wissen unter Beweis. Kann er sich im Quiz gegen Sascha Kircher durchsetzen und seinen Preis - die neue Stelle als Redaktionsleiter - mit Ruhm und Ehre antreten?

Sie sehen schon: R(h)einhören lohnt sich!

