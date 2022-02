Rheingehört! #91 – Montagsspaziergänger im Rheingau-Taunus

An verschiedenen Orten im Rheingau-Taunus-Kreis finden Montagsspaziergänge und Gegenproteste statt - nicht immer angemeldet. (Martin Fromme)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - Angefangen in Bad Schwalbach gehen mittlerweile im ganzen Rheingau-Taunus-Kreis "Montagsspaziergänger" auf die Straße. Was sie wollen ist für Gesellschaft, Politik und Medien schwer zu greifen, denn klare Forderungen skandieren sie nicht. Christopher Schäfer berichtet als Leiter der Lokalredaktion Rheingau-Taunus über diese Montagsdemonstrationen und hat sich selbst live vor Ort in Bad Schwalbach und Idstein einen Eindruck verschafft. Wie er die Stimmung bei den Montagsspaziergängen erlebt hat und wie Schäfer und seine Kolleg:innen mit diesem Thema umgehen, das erfahrt ihr in der neuesten Folge von "Rheingehört!"

Im Gespräch mit Dominik Theis erklärt der neue Redaktionsleiter außerdem, wie die Bevölkerung und die Politik auf die Spaziergänger reagieren und was es mit dem Mythos "Montagsdemonstrationen" in Deutschland auf sich hat. Also: R(h)einhören lohnt sich!

Weiterführende Links

Folge 91 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt auf eurem Smartphone oder Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!

Meldet euch bei uns!

Wollt ihr uns eure Meinung zu Rheingehört! sagen oder habt Themenvorschläge? Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an audio@vrm.de.

So könnt ihr uns hören!

Ganz einfach könnt ihr Rheingehört über eine App auf eurem Smartphone hören - entweder einzelne Folgen oder ihr abonniert Rheingehört! und verpasst keine Folge. Sehr leicht geht das mit Apple Podcasts Spotify und Google Podcasts

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.