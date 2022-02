Rheingehört! #92 – Gendersensible Sprache im Journalismus

Gendern - Ja oder Nein? Diese Debatte wird nicht nur innerhalb der Gesellschaft geführt, sondern auch in Medienhäusern wie der Verlagsgruppe Rhein-Main. (Kroshka-Iooser)

WIESBADEN - Fünf Monate lang haben sie Argumente ausgetauscht, Alltagsprobleme angesprochen und die unterschiedlichen Meinungen in den Redaktionen vorgestellt. Eine Gruppe von VRM-Redakteur:innen aus Mainz, Wetzlar, Wiesbaden und Darmstadt hat sich im Rahmen der AG "Gendergerechte Sprache" damit beschäftigt, wie man als Verlagsgruppe Räume für diejenigen öffnen kann, die gendergerecht berichten und erzählen wollen, ohne dabei "Gendergegner" auszuschließen. In der aktuellen Folge "Rheingehört!" erzählen mit Julia Krentosch, Katrin Mader und Stefan Benz drei Redakteur:innen, die Teil der AG waren und sich dort mit gendersensibler Sprache im Redaktionsalltag beschäftigt haben.

Im Gespräch mit Dominik Theis erklären die drei, wie der Austausch in der AG ablief, was die Beschäftigung mit dem Thema mit ihnen selbst gemacht hat und wie die Verlagsgruppe Rhein-Main ab sofort mit "Gendern" umgeht. Also: R(h)einhören lohnt sich!

