Rheingehört! #95 – Radwege in Wiesbaden

WIESBADEN - Immer mehr Menschen fahren Fahrrad, so auch in Wiesbaden. Daher hat es sich die Stadt zum Ziel gemacht, die Landeshauptstadt fahrradfreundlicher zu gestalten. Um die Radwege einladender zu machen, wurden durch Baumaßnahmen viele Radwege erneuert und ausgebaut. Sichtbar wurde das vor allem nach dem Ausbau der Radinfrastruktur des ersten Rings mit der Einführung der Umweltspur, die von Busfahrern und Radlern befahren werden darf. Diese kommt nicht bei jedem Radfahrer gut weg. In den sozialen Medien häufen sich die Beschwerden, die Straße sei zu unsicher, schreiben die Leute. Wieso das so ist und was das Verkehrsdezernat zu den Beschwerden sagt, darüber berichtet Kurier Reporterin Lisa Marie Seil in der neuen Folge von Rheingehört.

Im Gespräch mit Frozan Akan werden außerdem die Unterschiede aller Radwege in Wiesbaden erläutert. Ebenfalls Thema ist das Zerwürfnis der Auto- und Radfahrer. Also: R(h)einhören lohnt sich!

