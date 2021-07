3 min

Rheinland-Pfalz: Fällt jetzt der Urlaub ins (Hoch-)Wasser?

Beliebte Urlaubsregionen in der Eifel, an der Ahr und Mosel sind überschwemmt. Zum Teil gibt es weder Strom noch Telefonnetz. Experten erklären, was das für Reisende bedeutet.