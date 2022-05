Rheinland-Pfalz-Tag: Live-Rundgang über das Festgelände

Impressionen vom Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz. Foto: Tim Würz

MAINZ - Rheinland-Pfalz feiert Geburtstag. Und das in der Landeshauptstadt. Und das in einer Zeit, in der Mainz und das gesamte Bundesland durch den Geldsegen des Biotechnologieunternehmens Biontech an der Schwelle zu einer neuen Zeit stehen. Kein Wunder also, dass diese gerade beginnende Entwicklung von Stadt und Land auch im Mittelpunkt unserer Interviews mit dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) stehen.

Wenn Sie wissen möchten, wie es auf dem Festgelände aussieht, was die Besucher zu den Highlights sagen – und wenn Sie sich Tipps für den eigenen Besuch abholen möchten, dann starten Sie um 15 Uhr mit AZ-Redakteurin Maike Hessedenz auf unseren Live-Rundgang über das Gelände.

Den Live-Rundgang über das Festgelände gibt es hier zu sehen:



hier auf YouTube. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auchauf YouTube.

Im Rahmen unseres Live-Tages interviewte VRM-Chefredakteur Friedrich Roeingh die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Dabei ging es natürlich nicht nur um die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch um Rheinland-Pfalz an sich. Schließlich feiert das Bundesland seinen 75. Geburtstag.

Hier sehen Sie dann den Talk mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Re-Live:





Bereits zuvor stellte sich der Mainzer OB den Fragen des stellvertretenden AZ-Chefredakteurs Dennis Rink. Was macht die Stadt mit dem Geld? Wie wird sich Mainz in den kommenden Jahren verändern? Und wie können die Mainzerinnen und Mainzer von dem Geldsegen profitieren? Diese und weitere Fragen wird Ebling im Interview beantworten.

Sehen Sie hier den Talk mit Oberbürgermeister Michael Ebling im Re-Live: