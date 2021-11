Rheinland-Pfalz will Corona-Regeln deutlich verschärfen

Ein Schüler vor einer Schultafel mit der Aufschrift "Corona-Test". (Foto: dpa)

MAINZ - Das Land Rheinland-Pfalz will seine Corona-Regeln deutlich nachschärfen. Wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag ankündigte, sollen künftig Schüler wieder häufiger vor Unterrichtstart auf das Coronavirus getestet werden, je nach aktueller Warnstufe.

Des Weiteren sollen die Vorgaben, die bislang für die Warnstufe 3 gegolten haben, nun bereits ab Warnstufe 2 greifen. Das bedeutet unter anderem ein strenges 2G-Plus-Modell für das öffentliche Leben. Ab Warnstufe 3 soll ein allerorts reines 2G-Modell gelten. Für bestimmte Bereiche, wie Pflegeheime, präferiert das Land in Warnstufe 3 ein 2G-Modell mit Test, um die Einrichtungen betreten zu dürfen. Für Ungeimpfte soll in dieser Warnstufe der Zugang untersagt bleiben.

Zudem will das Land bei der Hospitalisierungsrate strenger rechnen. Künftig soll der Wert anhand der Betten berechnet werden, die aktiv zur Verfügung stehen. Und nicht mehr wie bisher anhand der Betten, die es im Land gibt, die aber teilweise wegen Personalmangel nicht betreibbar sind. Durch das neue Rechenmodell werden laut Hoch fast alle Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz in Warnstufe 2 rutschen.

Impfzentren: Ingelheim auf, Mainz zu Wie der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag mitteilte, wird das Impfzentrum in Ingelheim ab Mittwoch, 24. November, wieder öffnen. Wer sich dort impfen lassen möchte, der muss nach wie vor vorab einen Termin vereinbaren. Diese Terminvereinbarungen sind ab kommenden Donnerstag möglich.



Das Impfzentrum in Mainz wird hingegen als einziges der neun Impfzentren im Land vorerst nicht öffnen. Hoch begründete, dass der Standort Ingelheim für die Region ausreiche. Bei Bedarf allerdings könne das Impfzentrum in Mainz ebenfalls wieder hochgefahren werden.

Bevor die neuen Regeln final festgelegt werden, will das Land die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Donnerstag noch abwarten. Start der schärferen Verordnung soll dann am kommenden Montag sein.

Ein Lockdown für Ungeimpfte wie in Österreich ist für Hoch jedoch kein Thema. Für ihn steht das Werben um Impfbereitschaft im Vordergrund. Es gebe flächendeckende Impfangebote im Land. „Wir setzen weiterhin auf Freiwilligkeit, diese Angebote auch anzunehmen“, unterstrich der Gesundheitsminister.

