Riesenunwetter: Was bedeutet das für die Region?

Was kommt auf uns zu?

Laut Deutschem Wetterdienst kommen am Vormittag in Nordrhein-Westfalen und im südlichen Rheinland-Pfalz Regenfälle auf, die im Verlauf des Tages langsam nordostwärts ziehen. Zudem bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter mit Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Lokal kann dabei heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter und Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe in kurzer Zeit entstehen.