Riesiger Jackpot: Hesse und Rheinland-Pfälzer knapp vorbei

WIESBADEN - Das war eng: Zwei Tipper aus Hessen und Rheinland-Pfalz sind denkbar knapp am riesigen Lotto-Eurojackpot vorbeigeschlittert. 120 Millionen Euro lagen am Freitagabend bei der Ziehung im Topf der ersten Gewinnklasse. Diese blieb unbesetzt, allerdings tippten fünf Mitspieler in den europaweit 18 teilnehmenden Nationen alle fünf Gewinnzahlen sowie eine der beiden Eurozahlen richtig. Die fünf Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Polen, Hessen und Rheinland-Pfalz dürfen sich über jeweils 4.865.344 Euro freuen.

Wie Lotto Hessen mitteilte, hatte der hessische Gewinner genau 20 Euro eingesetzt und seinen Tipp in einer LOTTO-Verkaufsstelle in Frankfurt abgegeben, anonym, also ohne Kundenkarte.