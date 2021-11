RMV kündigt 3G in Bussen und Bahnen ab Mittwoch an

FRANKFURT - In Bussen und Bahnen dürfen ab diesem Mittwoch nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) mitfahren. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte am Dienstag auf seiner Homepage mit, Fahrgäste müssten dann einen Impfausweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden alt sein darf, mit sich führen.

Hintergrund ist das neue Infektionsschutzgesetz , das unter anderem auch Regeln für 3G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie am Arbeitsplatz enthält. Es tritt an diesem Mittwoch in Kraft, nachdem es am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.