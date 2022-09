Robbie Williams kommt nach Frankfurt

Robbie Williams kommt im Februar für mehrere Konzerte nach Deutschland. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

HAMBURG/FRANKFURT - Nach der Tour ist vor der Tour: Der britische Popstar Robbie Williams (48) macht im Februar erneut mit mehreren Konzerten auch in Deutschland Halt. Der einstige Sänger der Boyband Take That ist dabei unter anderem am 15. Februar in der Frankfurter Festhalle zu Gast. Außerdem tritt er im Rahmen seiner "XXV"-Tourne am 1. Februar in der Hamburger Barclays-Arena am 5. Februar in Köln und am 20. Februar in Berlin auf, wie auf Williams' Internetseite zu lesen ist. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 30. September, um 10 Uhr. Fanclub-Mitglieder können allerdings bereits zwei Tage früher zuschlagen.

Auf dem Album zur Tournee gibt es viele der größten Hits seiner Solokarriere, die mittlerweile bereits 25 Jahre dauert. Daher auch der Titel "XXV", die römische Zahl 25. Das neue Album ist Anfang September erschienen. Dafür hat Williams eigenen Angaben zufolge die Lieder, die auf Youtube am meisten geklickt wurden, mit seinem Team neu arrangiert und mit einem Orchester aufgenommen.

Robbie Williams ist nicht der einzige internationale Top Act, der in den kommenden Monaten in der Festhalle auftreten wird. Unter anderem gastieren dort Billy Idol (29. September), Placebo (1. Oktober), Simply Red (15. November), The Cure (17. November), Rise against (18. November), Billy Talent (25. November), Volbeat (29. November) und Justin Bieber (2. Februar).