„Rockstar“ Malik Harris begeistert beim Schlossgrabenfest

Mit seinem Song „Rockstar“ trat Malik Harris für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Beim Darmstädter Schlossgrabenfest zog er ganz Rockstar-mäßig die Besucher in seinen Bann. (Foto: Guido Schiek)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Am dritten Abend des Schlossgrabenfests ist es Malik Harris, der von der Merck-Bühne aus Stimmung schafft. Auf dem gut gefüllten Karolinenplatz lauschte das Publikum auch seinem Hit „Rockstar“, den der 24-jährige Künstler am 14. Mai beim Eurovision Song Contest in Turin vor 161 Millionen Menschen weltweit performt hatte. Mit großem und langem Applaus sowie „Zugabe“-Rufen honorierten die Musik-Fans das Lied.

Für Harris, der aus Landsberg am Lech kommt, war es der erste Auftritt in Darmstadt. Rund eine Stunde spielte er Lieder wie „Pleasure & Pain“, „Welcome To The Rumble“ oder „Crawling“. Immer wieder animierte der Solist dabei das Publikum, das seinen Wünschen nachkam, mitzusingen – auch bei seinem letzten Song „Say The Name“.

Der belgische Sänger Milow bei seinem Auftritt am Schlossgrabenfest 2022. (Foto: Guido Schiek)

Nach Malik Harris folgte dann um 21.30 der Auftritt des belgischen Sängers Milow. Der 40-Jährige hatte neben Songs aus seinem neuen Album "Nice to Meet You" auch viele seiner älteren Hits im Gepäck und brachte das Publikum schnell dazu, lauthals mitzusingen. Der sympathische Singer/Songwriter hatte dazu noch einen kleinen Heimvorteil: Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde von den Zuhörern besonders begeistert gefeiert.

Fotos 04.06.2022: Das Schlossgrabenfest am Samstag in Darmstadt Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Gutes Wetter, gute Laune, gute Musik: Die Stimmung am Schlossgrabenfest-Samstag ist gut bei den Besuchern. Was nicht zuletzt am Auftritt von Malik Harris liegt. Fotos: Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek Milow sang am Samstagabend auf der Merck-Bühne beim Schlossgrabenfest in Darmstadt seine Hits. Das Publikum sang lauthals mit. Sein Schlagzeuger Mario kommt aus Darmstadt und wurde besonders begrüßt. Fotos. Guido Schiek 33

Lesen Sie auch: Das Restprogramm für die Schlossgrabenfest-Tage in Darmstadt