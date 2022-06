Rowenta-Aus steht bevor: Bügeleisen aus besonderem Betrieb

Einst rund 130 Rowenta-Mitarbeiter

Rowenta in Erbach, 1959 eröffnet, war das letzte Bügeleisenwerk in Deutschland; in Spitzenzeiten zählte man dort rund 1300 Beschäftigte. Das Unternehmen mit Hauptwerk in Offenbach / Main bot auch vielen Frauen sichere Arbeitsplätze, dies zeitweise in „Hausfrauenschichten“ wie auch in Heimarbeit. Aktuell sind es noch rund 140 Mitarbeiter, die von Januar 2021 bis jetzt rund 1,5 Millionen Premium-Bügeleisen gefertigt haben. Mutterkonzern ist seit 1988 die französische SEB-Gruppe, einer der größten Hersteller von Haushaltskleingeräten weltweit. Die Gruppe hat 34 000 Mitarbeiter in 150 Ländern und machte 2021 rund 8 Milliarden Euro Umsatz. Die Erbacher Produktionslinie wird nun in einem Werk in Frankreich wieder aufgebaut, von dort aus soll der EU-Markt bedient werden. Den günstigeren Dollar-Markt möchte SEB von China aus beliefern.