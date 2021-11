Rückkehr der Impfzentren: Anmeldefrust zum Terminauftakt

OPPOSITION FORDERT IMPFTURBO

Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Christian Baldauf, schlägt Alarm – in Anbetracht der langen Schlangen vor den Impfbussen und der steigenden Coronazahlen im Land. Um der Situation Herr zu werden, verlangt Baldauf „einen Impfturbo“ von der Landesregierung. Und das ginge nur, wenn alle, wirklich alle Impfzentren im Land wieder reaktiviert werden. „Es ist ein Unding, dass die Politik auf die dringende Notwendigkeit der Impfung hinweist, die Menschen zur Impfung aufruft, dann aber nicht die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stellt“, befindet der CDU-Fraktionschef und fordert, dass Apotheken, Ärzte im Ruhestand oder Medizinstudenten in höheren Semestern eingesetzt werden, um allen Menschen in Rheinland-Pfalz zeitnah eine Impfung oder Booster-Spritze zu ermöglichen.



Auch Joachim Streit, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW), findet: „Gesundheitsminister Hoch stolpert in diese vierte Welle wie jemand, der sich überrascht gibt, dass am 24. Dezember Heiligabend ist.“ Deshalb verlangen auch die FW die Öffnung aller 31 Impfzentren im Land – „und nicht nur der acht ausgewählten Standorte“ wie bislang.