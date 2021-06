Rückkehr in die alte Arbeitswelt ist kaum vorstellbar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, virtuelle Treffen. Die Einschränkungen der Pandemie haben den Arbeitsalltag radikal verändert. Doch auch wenn die Inzidenzwerte sinken, ein Zurück in die alte Arbeitswelt ist für die meisten Beschäftigten kaum vorstellbar. Gut acht von zehn Beschäftigten wollen auch künftig komplett oder zumindest einen Teil der Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Beratungshauses EY unter 1000 Beschäftigten im Alter von 20 bis 50 Jahren. Im Jahr 2030 können sich 84 Prozent sogar vorstellen, dass sie vollkommen ortsunabhängig arbeiten. Mehr als jeder zweite Befragte betonte, dass er sich auf die neue Arbeitswelt freut. "Unternehmen sollten die Chancen nutzen, die sich aus der hohen Veränderungsbereitschaft ergeben und die Mitarbeitenden in den Wandel einbeziehen", berichtete EY-Partner Nelson Taapken.

Für ihr Engagement erwarten die Beschäftigten allerdings Gegenleistungen. 94 Prozent fordern im Homeoffice einen Anspruch auf technische Ausstattung. Ein Drittel wünscht sich eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeit. Jeder vierte Beschäftigte will sich die Arbeitszeit künftig so einteilen, dass er auch tagsüber mehr Zeit mit Familie und Hobbys verbringen kann. "Unternehmen sollten diese Bedürfnisse, die eine neue Arbeitskultur mit sich bringen, ernst nehmen", betonte EY-Partner Taapken. "Anderenfalls dürften sie sich schwer damit tun, künftig junge und innovative Mitarbeitende für sich zu gewinnen."

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Studien des Beratungshauses Deloitte, des Fraunhofer Instituts, der Jobplattform Steptstone und der Krankenkasse DAK. Nach der Umfrage der Forschungsinstitute Iges und Forsa im DAK-Auftrag unter 7000 Beschäftigten bewertet jeder Zweite seine Produktivität daheim höher als im Büro. Zwei Drittel können im Homeoffice Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Der Wegfall der Fahrt ins Büro hat für die Mehrheit Stress reduziert. Allerdings vermisst fast jeder Zweite eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Drei Viertel fehlt zudem der direkte Kontakt zu den Kollegen.

Führungskultur stellt sich von Kontrolle auf Vertrauen um

Eine Befragung von Experten für Digitalisierung des Münchner Kreises kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich Homeoffice und mobile Arbeit stärker etablieren werden. Sowohl die räumliche wie auch die zeitliche Verteilung der Arbeit werde sich langfristig an den in der Krise neu gebildeten Standards orientieren. Die Pandemie habe gewohnte Muster wie Kontrolle und Präsenzpflicht im Büro umgeworfen. Für traditionell hierarchisch aufgestellte Unternehmen bedeute die Umstellung der Führungskultur von Kontrolle auf Vertrauen eine gravierende Umstellung. Doch möglich ist deshalb auch eine Verweigerung der Arbeitgeber. So wird Goldman-Sachs-Manager David Solomon zum Homeoffice mit der folgenden Ansage zitiert: "Das ist eine Anomalie, die wir so schnell wie möglich korrigieren werden."