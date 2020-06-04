Donnerstag, 04.06.2020 - 05:00
3 min
Rüsselsheim: Klaus Franz sorgt sich um Autobauer Opel
Von Jens Etzelsberger
Lokalredaktion Main-Spitze
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