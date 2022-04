S9 bei Kastel wegen Kurzschluss an Oberleitung evakuiert

(Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Wegen eines Schadens an der Oberleitung der S-Bahn 9 am Donnerstagabend in Wiesbaden sind die Fahrgäste evakuiert worden. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, sei ein Vogel gegen die Leitung geflogen und habe einen Kurzschluss ausgelöst. Die Bahn kam daraufhin kurz nach dem Bahnhof Mainz-Kastel zum Stehen. Mithilfe der Feuerwehr konnten die circa 20 Fahrgäste evakuiert werden und ihre Reise mit dem Schienenersatzverkehr fortsetzten. Verletzt wurde niemand. Die Strecke konnte kurz darauf wieder befahren werden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden mitteilte, sei die Feuerwehr ursprünglich wegen eines Brandes im Zug zu Hilfe gerufen worden. Dieser Alarm habe ich jedoch nicht bewahrheitet.