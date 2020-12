Sagen Sie uns die Meinung: Teilnehmer für Umfragen gesucht

Mit einer Teilnahme an der Umfrage können Nutzer die Produkte von morgen mitgestalten. (Screenshot: VRM)

MAINZ/WIESBADEN - Wie zufrieden sind unsere Leser und Online-Nutzer? Wie wird die Marke VRM wahrgenommen? Welche neuen Produkte finden unsere Kunden spannend? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, bittet die VRM in Mainz, zu dem auch dieses Nachrichtenportal gehört, ihre Leser und Nutzer immer wieder um ihre Meinung. So auch jetzt. Mit einem besonderen Angebot im Rahmen von Marktforschungsbefragungen.

Zum Hintergrund: Marktforschung hilft einem Unternehmen, die beste Entscheidung zu treffen. Aus den in Studien gesammelten Daten werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die für das Unternehmen von Nutzen sind. Zum Zweck der Marktforschung ist die VRM eine Partnerschaft mit GapFish, einem Betreiber von Online-Panels in Berlin, eingegangen. Ein Online-Panel umfasst eine Gruppe von Personen, die sich allesamt bereit erklärt haben, an Online-Umfragen teilzunehmen. Im Rahmen der Partnerschaft lädt die VRM nun ihre Leser und Nutzer dazu ein, sich in dem GapFish-Panel „TrendsetterClub“ zu registrieren . Danach werden sie per E-Mail zu Online-Umfragen der VRM und anderer Unternehmen eingeladen. Für jede abgeschlossene Umfrage werden den Teilnehmern Punkte gutgeschrieben. Diese können in Prämien eingetauscht, gespendet oder ausgezahlt werden.

Mit der Registrierung gehen die Teilnehmer keine Verpflichtung ein, die Teilnahme kann jederzeit beendet werden. Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden streng nach den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung geschützt und werden von GapFish niemals an Dritte weitergegeben. Weder an die VRM noch an andere Unternehmen. Angaben, die im Rahmen von Befragungen gemacht werden, werden bei seriöser Marktforschung – und darum handelt es sich hier – sowieso niemals in Verbindung mit den persönlichen Daten des Befragten gebracht.

Wir laden alle Leser und User ein, sich auf www.meine-vrm.de/meine-meinung zu registrieren. Gestalten Sie die Produkte von morgen mit und prägen Sie die neuesten Trends. Sammeln Sie Punkte mit Ihrer Meinung.