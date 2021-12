Salzbachtalbrücke: Arbeiten an B263 bald abgeschlossen

Der Blick von oben zeigt, wie der Aufräum-Trupp an der gesprengten Salzbachtalbrücke voran kommt. (Foto: Erika Noack)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Wie die Autobahn GmbH am Donnerstagnachmittag mitteilt, ist der Weg ist frei für die Instandsetzungsarbeiten an der Verkehrsinfrastruktur rund um die gesprengte Salzbachtalbrücke. Am Samstag werde die Autobahn GmbH die Baufelder - die nun von insgesamt 15.000 Betonabbruch und nahezu 40.000 Tonnen Böden der Stützwälle und Fallbetten befreit wären - an die DB AG und das mit der Instandsetzung der B263 beauftragte Straßenbauunternehmen übergeben.

Voraussichtlich Ende der 50 Kalenderwoche sollen dann die mit einem neuen Asphaltbelag ausgestattete B263 und der Radweg entlang der Bundesstraße den Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung stehen. Die DB plant, die Bahnstrecke Wiesbaden/Mainz am 22. Dezember freizugeben.

Verknüpfte Artikel

Die Autobahn A66 ist zwischen Wiesbaden-Biebrich und Mainzer Straße seit Mitte Juni voll gesperrt. Unter der schadhaften und inzwischen gesprengten Salzbachtalbrücke fahren seitdem weder Züge noch Kraftfahrzeuge.