Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden weiterhin gesperrt

Die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden. (Archivfoto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Update Samstag, 9.51 Uhr:

Die Sperrungen rund um die Wiesbadener Salzbachtalbrücke bleiben nach wie vor bestehen. Derzeit sind Experten der Behörden mit Gutachtern vor Ort, wie die Autobahn GmbH auf Anfrage am Samstagmorgen mitteilt. Aktuell ist noch nicht absehbar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.

Lesen Sie auch: Wiesbadens Hauptbahnhof steht wegen Salzbachtalbrücke still

Die B 263 und A 66 bleiben in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, der Bahn- und S-Bahn Verkehr am Wiesbadener Hauptbahnhof ist eingeschränkt.

Auch Betonteile sind von der Salzbachtalbrücke heruntergefallen. (Foto: Wiesbaden112.de)

Die A 66 musste am Freitagabend gegen 17.30 Uhr im Bereich der Salzbachtalbrücke in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, nachdem Betonbrocken auf die darunterliegende Bundesstraße gefallen waren. Diese stammten von der seit Monaten stillgelegten und für den baldigen Abriss vorgesehenen Südbrücke. Dort bestätigte die Autobahn GmbH des Bundes am Abend eine deutlich sichtbare Rissbildung in Überbau und Pfeiler.

Verknüpfte Artikel

Sperrung seit Freitagabend

Seit Freitagabend geht nichts mehr auf und unter der Wiesbadener Salzbachtalbrücke. Die A66 musste um etwa 17.30 Uhr im Bereich der Autobahnbrücke in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, ebenso die B263 (Mainzer Straße) unter der Brücke. Der Autobahnverkehr wird aktuell über den Mainzer Ring umgeleitet. Betroffen von der Vollsperrung ist auch der Bahnverkehr in Richtung Hauptbahnhof Wiesbaden, wodurch es zu Verspätungen und Ausfällen kommen kann.

Grund für die Vollsperrung ist, dass Betonbrocken von der seit Monaten stillgelegten und für den baldigen Abriss vorgesehenen Südbrücke auf die darunterliegende Bundesstraße gefallen sind. Laut Augenzeugenberichten hatten Bauarbeiter direkt nach dem Ereignis schnell reagiert und selbst den Verkehr unter der Brücke angehalten. Bald darauf übernahmen zunächst die Kommunale Verkehrspolizei und dann die Autobahnpolizei die weiteren Sicherungsarbeiten. Ein Statiker ist laut Auskunft der Polizei vor Ort, um die Schäden zu begutachten. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen größere Risse im Bereich eines der Brückenpfeiler.

Ende der Sperrung unklar

Am Abend bestätigte die Autobahn GmbH des Bundes, dass es eine deutlich sichtbare Rissbildung in Überbau und Pfeiler der Südbrücke gegeben hat, auch Betonteile seien herabgefallen. B263 und A66 sind deswegen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Sichtbare Schäden an einem Bereich der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden. (Fotos: Kommunale Verkehrspolizei)

Experten sind nun mit Gutachtern vor Ort, um das genaue Schadensbild, Ursachen, sowie die sich ergebenden Konsequenzen abzuklären. Dazu gehöre auch die Prüfung des nördlichen Überbaus. Aktuell sei nicht absehbar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse scheint die Nordbrücke, über die der A66-Verkehr derzeit geführt wird, nicht von der Beschädigung betroffen zu sein. Die Nordbrücke selbst war nach einem Baufehler vor mehr als einem Jahr beschädigt worden und musste mit großem Aufwand instandgesetzt werden. In dieser Zeit kam es schon einmal zu einer längeren Vollsperrung der Salzbachtalbrücke und zu einer großen Verkehrsbelastung in den benachbarten Wiesbadener Stadtteilen. Im Mainzer Raum dagegen ist durch die Sperrung aktuell (noch) kein außergewöhnlicher Ausweichverkehr zu beobachten.