Salzbachtalbrücke gesperrt: So ist die Verkehrslage

Stau auf der A66 an der Ausfahrt Wiesbaden-Biebrich aufgrund der Sperrung der Salzbachtalbrücke. (Foto: Sascha Kopp)

Mainzer Ring unterwegs ist, muss mit Staus und Verzögerungen rechnen. Die Sperrung der Salzbachtalbrücke und damit der A66, der B263/Mainzer Straße, der A671 und der Bahnstrecke MAINZ - Wer am Montagmorgen auf demunterwegs ist, muss mit Staus und Verzögerungen rechnen. Die Sperrung der Salzbachtalbrücke und damit der A66, der B263/Mainzer Straße, der A671 und der Bahnstrecke (diese Zeitung berichtete) hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in und um Mainz. Zusätzlich streikt seit dem frühen Morgen die DB Regio Bus Mitte, was unter anderem die Linien 6 und 33 betrifft.

Auf den Ausweichrouten kann es für Autofahrer zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Derzeit ist es auf der A60/Weisenauer Brücke noch ruhig, auch rund um den Hechtsheimer Tunnel fließt der Verkehr. Auf der Theodor-Heuss-Brücke bildet sich ein Rückstau in Richtung Mainz-Kastel. Auch die Schiersteiner Brücke/A643 ist frei (Stand 7.31 Uhr).





Einschränkungen bei der Bahn

Der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn ist ebenfalls betroffen. Bahnen der Linien S1 und S8 fahren nur bis Wiesbaden Ost, ab dort geht es mit dem Bus weiter. Die Linie S9 verkehrt nur zwischen Mainz-Kastel und Hanau. Im Fernverkehr entfällt der Halt Wiesbaden, streckenweise auch der Halt Mainz Hauptbahnhof.

Ab dem Morgen sollen zudem wegen des Streiks einige Fahrten der Linie 6 in Richtung Wiesbaden ausfallen, wie die Mainzer Mobilität mitteilt. Ab dem Nachmittag können einige Fahrten durch eigenes Personal ersetzt werden, bis dahin ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Stau zwischen Schiersteiner Kreuz und Biebrich

In Wiesbaden gibt es wegen der Sperrung der Salzbachtalbrücke auf der A66 am Montagmorgen erste Verzögerungen im Verkehr. Aus dem Rheingau kommend bilde sich in Fahrtrichtung Frankfurt bereits ein Rückstau, sagte ein Sprecher der Polizei Wiesbaden am Montagmorgen. Gegen 7.30 Uhr staute es sich zwischen dem Schiersteiner Kreuz und Wiesbaden-Biebrich auf einer Länge von rund zwei Kilometern. Auch auf einigen Abfahrten in Wiesbaden stockte der Verkehr bereits.

"Wir beobachten die Verkehrsentwicklung heute Morgen genau und haben dazu auch einen Hubschrauber eingesetzt, um von oben schauen zu können", berichtete der Polizeisprecher. Er gehe aber auch davon aus, dass sich viele Pendler im Rhein-Main-Gebiet auf die Sperrung eingerichtet hätten.

Wegen entdeckter großer Risse, einer Absenkung und heruntergestürzter Betonteile war die Brücke am Freitagabend überraschend gesperrt worden. Die empfohlene weitläufige Umleitung verläuft über den Mainzer Autobahnring auf der anderen Rheinseite. Gesperrt ist auch die unter der Brücke verlaufende B263 (Mainzer Straße). Zudem ist der Bahnverkehr ab Hauptbahnhof Wiesbaden eingeschränkt, denn unter der Salzbachtalbrücke verlaufen die Gleise. Ab Mainz-Kastel und Wiesbaden-Biebrich fahren Ersatzbusse.

Wir berichten weiter.