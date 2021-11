Salzbachtalbrücke gesprengt: Hier unser Livestream

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Viel spektakulärer kann man ein Bauwerk nicht abreißen: Mit mehr als 200 Kilogramm Sprengstoff ist die Salzbachtalbrücke am Samstag dem Erdboden gleich gemacht worden. Damit Sie nichts verpassen, was an der und rund um die Salzbachtalbrücke passiert, haben wir live aus dem Pressezelt auf der A671 gesendet. André Domes, der stellvertretende Redaktionsleiter des Wiesbadener Kurier, moderierte und führt durch den Tag. Nach einem spannenden Vorprogramm inklusive Countdown bis zur Sprengung sehen Sie im Video, wie die Salzbachtalbrücke gesprengt wurde und, zum Abschluss, die zentrale Pressekonferenz der Brückenverantwortlichen in voller Länge.

Lesen Sie auch unseren Liveticker zum Thema. So lief es mit der Brückensprengung.

Die Salzbachtalbrücke ist gesprengt. (Foto: Sascha Kopp)

