Salzbachtalbrücke gesprengt: Jetzt im Livestream

Die Salzbachtalbrücke ist gesprengt. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Im folgenden Webplayer zeigen wir die Sprengung in HD-Qualität. Nutzen Sie dann einfach den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich.

WIESBADEN -

Viel spektakulärer kann man ein Bauwerk nicht abreißen: Mit mehr als 200 Kilogramm Sprengstoff wird die Salzbachtalbrücke am Samstag, 6. November, dem Erdboden gleich gemacht. Damit Sie nichts verpassen, was an der und rund um die Salzbachtalbrücke passiert, senden wir hier live aus dem Pressezelt auf der A671. André Domes, der stellvertretende Redaktionsleiter des Wiesbadener Kurier, steht vor der Kamera und führt durch den Tag. Nach einem spannenden Vorprogramm inklusive Countdown bis zur Sprengung sehen Sie bei uns live, wie die Salzbachtalbrücke gesprengt wird. Außerdem senden wir zum Abschluss die zentrale Pressekonferenz der Brückenverantwortlichen in voller Länge.

Verknüpfte Artikel

Diese Zone wird für die Sprengung der Salzbachtalbrücke evakuiert. Klicken Sie auf die pulsierenden Symbole, um mehr zu erfahren.



Lesen Sie auch: Die Salzbachtalbrücke: Marode, angebohrt, abgesackt

Alle Infos zur Salzbachtalbrücke finden Sie in unserem Dossier