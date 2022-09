Sarah Connor, Broilers und Andrea Berg beim Hessentag

Sarah Connor (links), die Broilers (mitte) und Andrea Berg (rechts) kommen 2023 zum Hessentag nach Pfungstadt. (Fotos: dpa, Broilers, Bernd Weißbrod)

PFUNGSTADT - Nachdem der Vorverkauf für die ersten Top-Acts des Hessentags in Pfungstadt im kommenden Jahr – Silbermond und Bülent Ceylan – bereits angelaufen ist, wurden nun die nächsten Künstler bekannt gegeben, die dort auftreten: Sarah Connor, die Broilers und Andrea Berg. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 14. September, online.



Sarah Connor hat mit ihrer aktuellen LP „Herz Kraft Werke“ eines der erfolgreichsten Alben des Jahres 2019 abgeliefert und nach mehr als 40 Konzerten vor 350.000 begeisterten Besuchern ihre Open-Air-Tournee 2022 erfolgreich beendet – nun geht es in 2023 weiter: Live in Pfungstadt ist die in Delmenhorst geborene Sängerin (42) am Freitag, 2. Juni 2023, und gibt damit das erste Konzert in der Sparkassen-Arena auf dem Hessentag.

Broilers einer der größten Publikumsmagneten des Landes

Auch die Broilers aus Düsselsdorf gehören seit vielen Jahren konstant zu den größten Publikumsmagneten des Landes. Ihre letzten drei Alben waren jeweils auf Platz eins der deutschen Charts. Über eine Viertelmillion Fans sahen sie auf ihrer letzten Tournee. Musikalisch sind sie bislang die härtesten Vertreter mit ihrer Mischung aus Punk und Rock. Die Besucher des Hessentags können sich am Donnerstag, 8. Juni 2023, auf die Band freuen, die ebenfalls die Sparkassen-Arena rocken wird.

Und auch die Schlager-Fans gehen nicht leer aus: Andrea Berg ist seit 30 Jahren an der Spitze der deutschen Musikszene und ist somit eine der beliebtesten Künstlerinnen des Landes. Die 56-Jährige kommt mit Band im Rahmen des Hessentags-Schlagerfestivals, für das ergänzende Künstler noch bekannt gegeben werden, am Samstag, 10. Juni 2023, in die Sparkassen-Arena.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 14. September 2022, um 10 Uhr. Tickets (ab 46,90 Euro beziehungsweise 59,60 Euro) werden ab diesem Zeitpunkt exklusiv auf eventim.de verfügbar sein. Ab Montag, 19. September, um 10 Uhr, sind die Tickets dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. In Pfungstadt wird es die Tickets bei Spielwaren Mark, Eberstädter Straße 15, geben, die Vorverkaufsstelle hat montags bis freitags von 7 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

„Front-Of-Stage“-Tickets bei Sarah Connor und Andrea Berg

Die drei Veranstaltungen werden ebenfalls als Open Air in der Sparkassen-Arena Hessentag Pfungstadt stattfinden. Für alle Konzerte wird es im Innenraum Stehplatz-Tickets geben sowie Sitzplätze auf der Tribüne, von wo man in erhöhter Position einen Ausblick über die gesamte Fläche hat. Für alle, die ganz besonders nah an der Bühne stehen möchten, werden sogenannte „Front-Of-Stage“-Tickets bei dem Konzert von Sarah Connor und dem Hessentags-Schlagerfestival mit Andrea Berg angeboten, von denen es jedoch nur ein begrenztes Kontingent gibt.

Vorverkaufstermine stehen fest

Das bisherige Line-up der Sparkassen-Arena sieht daher wie folgt aus: 02. Juni 23: Sarah Connor (Vorverkauf startet am 14. September), 5. Juni 23: Bülent Ceylan (bereits im Vorverkauf), 8. Juni 23: Broilers (Vorverkauf startet am 14. September),

9. Juni 23: Silbermond (bereits im Vorverkauf),

10. Juni 23: Hessentags-Schlagerfestival mit Andrea Berg und weiteren Künstlern (Vorverkauf startet am 14. September).

Der Hessentag gilt als ältestes und größtes Landesfest Deutschlands. Auch für den 60. Hessentag, der vom 2. bis zum 11. Juni 2023 in Pfungstadt veranstaltet wird, ist ein vielfältiges Programm geplant. Pfungstadt richtet nach 1973 bereits zum zweiten Mal einen Hessentag aus.