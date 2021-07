Säugling auf Gelände des Darmstädter Klinikums ausgesetzt

Das Klinikum Darmstadt. (Foto: Guido Schiek)

DARMSTADT - Ein neugeborener Junge ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Gelände des Darmstädter Klinikums, nahe des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes, ausgesetzt worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war der Junge stark unterkühlt und in einem kritischen Gesundheitszustand. Im Klinikum konnte er stabilisiert werden.

Eine Frau, die selbst als Patientin den Bereitschaftsdienst aufgesucht hatte, hat den Neugeborenen gegen 2 Uhr gefunden. Sie hatte das Schreien des Säuglings gehört. Der Junge war unbekleidet und in einem blauen Frottee-Kinderhandtuch mit Tierstickerei (Nilpferd) eingewickelt und in einem weißen Flechtkorb abgelegt. Auf dem Korb und über dem Säugling lag eine weiße Kindersteppdecke, im Mund trug der Junge einen Schnuller mit gelbem Band.

Hinweise auf die Identität der Kindsmutter liegen aktuell nicht vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch in der Nacht übernommen. Die Ermittlungsbehörden bitten in diesem Zusammenhang auch auf Hinweise aus der Bevölkerung, welche zu der Identifizierung der Mutter führen könnten.