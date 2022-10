Schal und Mütze von Fußball-Fan in Groß-Gerau gestohlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Groß-Gerau - Fünf unbekannte Täter haben einen Fußballfan eines „hessischen Bundesligisten“ in Groß-Gerau bestohlen. Gegen 22 Uhr am Samstagabend stoppte die Tätergruppe den 69-Jährigen im Bereich der Sudetenstraße und forderte ihn auf, seinen Schal und seine Mütze abzugeben, wie die Polizei mitteilte. Dabei hätten die Kriminellen mit körperlicher Gewalt gedroht. Die Täter sollen anschließend mit der Beute in Richtung Bahnhof Dornberg geflüchtet sein. Die Polizei konnte das Quintett auf ihrer Flucht nicht erwischen.

Der Wortführer sei laut Zeugenaussage circa 1,85 Meter groß, circa 90 bis 100 Kilogramm schwer und mit einer schwarzen langen Hose und einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 06142-6960.