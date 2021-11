Schärfere Beschränkungen für Ungeimpfte in Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Anti-Corona-Maßnahmen für ungeimpfte Menschen weiter verschärfen. (Symbolbild: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Anti-Corona-Maßnahmen für ungeimpfte Menschen weiter verschärfen. Die bisher im Land gültigen Bestimmungen hätten sich aufgrund der Infektionslage "überholt", sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag in einem Interview mit dem Südwestrundfunk. Einen sogenannten Lockdown für Ungeimpfte wie in Österreich befürwortete Hoch nicht. "Das mag im Moment etwas weit gehen", sagte er. Über eine Anpassung der Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz will die Landesregierung am Dienstag entscheiden.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Trotz des drastischen Anstiegs bei den Fallzahlen und verbreiteter Kritik an der Test- und Impfstrategie des Landes verteidigte der Minister das bisherige Vorgehen der Regierung, weil es insgesamt weniger Fälle gebe als anderenorts: "Wir sehen, dass unser Modell funktioniert." Trotzdem wolle das Land eine "Brandmauer" errichten, um ein Ausmaß der Krise wie in einigen anderen Bundesländern zu verhindern. "Auch wir machen uns auf den Weg zu 2G in Rheinland-Pfalz", sagte Hoch. Bei einer weiteren Verschärfung der Lage könne dies zur Folge haben, dass es "gesellschaftliche Teilhabe" nur noch für Geimpfte und Genesene geben werde.

Verknüpfte Artikel

Corona in Rheinland-Pfalz: Alles Wichtige im Überblick

Seit September gilt für viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Rheinland-Pfalz eine "2G-plus-Regelung", die festlegt, dass außer Geimpften und Getesteten auch eine bestimmte Anzahl Ungeimpfter mit tagesaktuellem Corona-Test Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen erhält. Das rheinland-pfälzische "2G plus" ist nicht identisch mit einer derzeit auf Bundesebene diskutierten "2G-plus"-Strategie, die vorsieht, dass von Geimpften und Genesenen zusätzlich ein Negativ-Test verlangt wird.