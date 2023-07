Schiersteiner Brücke wird im August für Verkehr freigegeben

Wiesbaden/Mainz. Die neue Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz wird am Sonntag, 13. August, offiziell für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Autobahn GmbH am Donnerstagmittag mit. Nach rund zehn Jahren Bauzeit werde damit ein wesentlicher Abschnitt des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 643 zwischen Mainz-Mombach und dem Autobahnkreuz Wiesbaden realisiert. Für den Bau, der aus zwei Zwillingsbrücken mit je drei Spuren pro Fahrtrichtung besteht, wurden zuletzt Kosten in Höhe von rund 250 Millionen Euro veranschlagt. Dies sind knapp 34 Millionen Euro mehr als zu Beginn noch geplant.