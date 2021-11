Schlossgrabenfest für 2022 in Darmstadt geplant

Tickets und Preise

Der Ticket-Vorverkauf für 2022 beginnt am 6. Dezember auf der offiziellen Webseite des Schlossgrabenfest: www.schlossgrabenfest.de



Das „Early-Bird-Frühbucherticket“ wird für 9,98 Euro (Tagesticket) und 19,98 Euro (Festivalticket) erhältlich sein. Die Frühbucheraktion ist nur in einem begrenzten Kontingent verfügbar und endet spätestens am 31. Januar 2022.



Der reguläre Eintrittspreis beträgt 14,98 Euro (Tagesticket) und 29,98 Euro für das Ticket für alle vier Festival-Tage.



Beim Ticketing gehen Gutfried und Grossmann eine Kooperation mit dem Darmstädter Start-up Connfair ein, von denen die Verkaufssoftware gestellt wird.



Die Tickets können jetzt gekauft und auch erst später personalisiert werden. Auch die Umpersonalisierung wird laut Gutfried und Grossmann kostenfrei sein. „Wir wollen die Barriere so gering wie möglich halten“, macht das Duo einen weiteren Vorteil im Vergleich zur Kooperation mit einem großen Ticketverkäufer deutlich. Dort kosten solche Services meist extra.



Und natürlich verspricht der Veranstalter: Es gibt das Geld zurück, sollte die Veranstaltung am Ende nicht durchgeführt werden können. (tm)