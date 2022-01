Schnee-Chaos in Rhein-Main: Unfälle, Stau und Stromausfall

Schneechaos auf den Straßen. In Südhessen hat es mehrere Unfälle gegeben, wie hier in Roßdorf. (Foto: 5vision.media)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Limburg Süd musste am frühen Samstagmorgen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, weil zwischen Idstein und Bad Camberg mehrere Laster auf der Autobahn querstanden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage. Auch in Rheinland-Pfalz hat es erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben. Betroffen war vor allem der Norden des Landes. So standen am Samstagmorgen auf der A61 am Dieblicher Berg mehrere Laster quer und behinderten den Verkehr. RHEIN-MAIN - In vielen Teilen der Region hat es in der Nacht zum Samstag geschneit. Der Schnee hat in mehreren Regionen für Chaos gesorgt. Besonders Auto- und LKW-Fahrer hat der starke Schneefall stark getroffen. Diewerden, weil zwischen Idstein und Bad Camberg mehrere Laster auf der Autobahn querstanden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage. Auch in Rheinland-Pfalz hat es erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben. Betroffen war vor allem der Norden des Landes. So standen am Samstagmorgen auf der A61 am Dieblicher Berg mehrere Laster quer und behinderten den Verkehr.

Bei einem Unfall in Roßdorf sind sechs Menschen verletzt worden. (5visionmedia)

Zwei Verletzte bei Unfall in Roßdorf

Auf der B38 bei Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind am frühen Samstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Reinheim, der in Richtung Reinheim unterwegs war, ist gegen 4.45 Uhr ins Rutschen gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort ist er mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammengestoßen. Im Wagen des Unfallverursachers saßen noch vier Beifahrer, von denen zwei verletzt wurden. Es handelt sich um "mittelschwere, nicht lebensbedrohliche" Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, so der Sprecher. Die B 38 war in beide Richtungen bis etwa 6.30 Uhr gesperrt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

In Babenhausen hat sich ein Auto überschlagen. (Foto: 5vision.media)

Auto überschlägt sich in Babenhausen

Am Freitagabend hat sich ein Auto im südhessischen Babenhausen überschlagen. Gegen 23.45 Uhr schoss der Audi über den sogenannten "Netto-Kreisel" hinaus, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Verknüpfte Artikel

Schnee sorgt für Stromausfall in Wiesbaden

In Teilen von Wiesbaden, in Kloppenheim und Naurod, ist es am Samstagfrüh gegen 5 Uhr zu einem kurzen Stromausfall gekommen. Grund dafür sei ein umgestürzter Baum, der auf einen Strommast stürzte, berichtet FFH

Unübersichtliche Lage im Taunus

Zahlreiche Bäume sind unter der Schneelast im Taunus umgestürzt, berichtet FFH

Verkehrsbehinderungen auch in Rheinhessen

In der Region Rheinhessen/Nahe ist es seit den frühen Morgenstunden ebenfalls zu einigen Verkehrsbehinderungen gekommen. Größere Unfälle gab es laut Polizei jedoch keine, berichtet der SWR . Nach Angaben der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim haben sich allerdings mehrere Lkw im Schnee festgefahren.

Auf der L233 ist eine Frau auf vereister Fahrbahn gerutscht und gegen ein Verkehrsschild gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 8.30 Uhr von Steinhardt kommend in Richtung Bad Sobernheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild wollte die 64-Jährige ihr Fahrzeug noch vor der Fahrbahnverengung zum Stehen bringen. Da dieser Streckenabschnitt vereist war, zeigte das eingeleitete Bremsmanöver nur wenig Wirkung, sodass der Toyota gegen die Beschilderung der Fahrbahnverengung rutschte. Es entstand am Toyota und dem Verkehrsschild leichter Sachschaden, so die Polizei. Gegen die Fahrerin musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

In Frankfurt mussten die Straßen geräumt werden. (Wiesbaden112)