Schnee im April - der Winter ist zurück

Das Rathaus in Michelstadt im Odenwald am Morgen des 2. April. (Foto: Gerhard Grünewald )

RHEIN-MAIN - Was im Dezember gefehlt hat, kam jetzt im Frühjahr runter: Ausgerechnet zum ersten Tag des Aprils ist der Winter nach Deutschland zurückgekehrt - und auch am Wochenende soll es kalt und ungemütlich bleiben. Oberhalb von 400 bis 600 Meter fielen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Wir haben ein paar Eindrücke aus der Region gesammelt.



Winterlicher Garten in Darmstadt. (Foto: Mara Pitz)

Zwei, drei Zentimeter Schnee vom Vorabend und aus der Nacht haben gereicht, um den Odenwald bis in die Täler in Weiß zu hüllen. Dabei blieb es in den milderen Stadtgebieten zwar bei einer eher schütteren Auflage, doch in den Höhenlagen bildete sich aufgrund der dort herrschenden Minustemperaturen eine geschlossene Schneedecke. Weil diese da und dort auf die Verkehrswege überzugreifen drohte, sahen sich die Winterdienste der Straßenmeistereien Bad König und Oberzent sowie vieler Städte und Gemeinden noch einmal gefordert. Bei vorsichtiger Fahrweise indes konnten Kraftfahrer alle Strecken sicher passieren, zumal die Schneemenge für eine akute Windbruchgefahr nicht ausreichte.

Winterwald in Böllstein (Odenwaldkreis). (Foto: Dirk Zengel)

Auch eingedenk des für die meisten arbeitsfreien Wochenendes gerät der Wintereinbruch im Frühling in diesen Stunden damit wohl eher zu einem denkwürdigen Hingucker für Einheimische und Reisende mit Natur- und Kulturbewusstsein. Für eine Schlittenpartie oder gar Wintersport werden die Bedingungen wohl nicht reichen, Spaziergänge aber könnte die Landschaft übers Wochenende hinweg mit einem außergewöhnlichen Reiz versehen. Passend dazu fahren seit Samstag wieder Natour- und Nibelungenbus in und über die Höhenlagen des Odenwalds.

Eingeschneite Blütenpracht im mittelhessischen Vilmar-Seelbach. (Foto: Sirka Schmidt)

Erst am Sonntag klingen die Schneefälle laut Deutschem Wetterdienst allmählich ab. Doch so frühlingshaft wie Ende März wird es demnach so schnell nicht. "Es wird zwar wieder etwas milder, es bleibt in der kommenden Woche meist aber weiterhin kühl", sagte der Meteorologe. Dazu wird es stürmisch und sehr unbeständig.