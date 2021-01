Schnee im Rhein-Main-Gebiet: Unfälle, Staus und Schulausfall

Symbolfoto: dpa

HESSEN - Im Taunus und in anderen Teilen Hessens müssen Autofahrer am Dienstagmorgen mit Schnee und glatten Straßen rechnen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, hätten in den Morgenstunden in weiten Teilen des Landes mäßige Schneefälle eingesetzt. Bis in tiefere Lagen hinein bleiben die Flocken liegen.

So gebe es bis ins Rhein-Main-Gebiet hinein eine geschlossene Schneedecke. Einem Sprecher der Polizei in Wiesbaden zufolge kam es am Morgen insbesondere im Bereich des Taunus zu diversen Unfällen. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Hinzu kämen feststeckende Busse und querstehende Laster. Auf nahezu allen Bundesstraßen aus dem Umland in Richtung Wiesbaden sei daher derzeit mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Unfälle ohne Personenschaden

So ist die B54 zwischen Kreuzung Dürerplatz und Einmündung Taunusstein-Süd in beiden Richtungen komplett gesperrt. Auch auf der B260 zwischen Heidenrod-Kemel und Eltville-Martinsthal und auf der B417 zwischen Taunusstein und Wiesbaden staut es sich wegen starken Schneefalls.

Im Kreis Offenbach, in Frankfurt, Bad Homburg, Eschborn und Eppstein gab es insgesamt bislang über 20 Unfälle. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei vor allem um Auffahrunfälle und Autos, die von der Straße gerutscht seien.

A3 kommt es zwischen Idstein und Wiesbadener Kreuz wegen starken Schneefalls streckenweise zu stockendem Verkehr, auf der A5 Richtung Frankfurt staut sich der Verkehr zwischen Friedberg und Nordwestkreuz Frankfurt auf elf Kilometern. Einen Überblick über alle Staus in Hessen gibt es Auf derkommt es zwischen Idstein und Wiesbadener Kreuz wegen starken Schneefalls streckenweise zu stockendem Verkehr, auf derRichtung Frankfurt staut sich der Verkehr zwischen Friedberg und Nordwestkreuz Frankfurt auf elf Kilometern. Einen Überblick über alle Staus in Hessen gibt es hier.

Auch ÖPNV beeinträchtigt

Der Schneefall führt nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auch im öffentlichen Nahverkehr zu wetterbedingten Einschränkungen. Dem RMV zufolge fielen unter anderem im Busverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis sowie im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis und Wetteraukreis einzelne Buslinien wegen Schnees und Glätte aus. Außerdem müssten Fahrgäste demnach mit Verspätungen rechnen.

In Bad Schwalbach hat die Nikolaus-Otto-Schule den Präsenzunterricht abgesagt.

Wie der DWD weiter mitteilte, soll es noch bis zum Mittag weiter schneien. Dann lassen die Niederschläge von Westen her nach, wie es hieß.