Schöner Wohnen auf der Industriebrache

BODEN UND WASSER

Das Bodenrecht ist ein noch recht junges Gebiet. So gibt es erst seit 20 Jahren das Bundes-Bodenschutzgesetz, die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie seit gut zehn Jahren das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz. Auf dieser Grundlage kümmert sich das Regierungspräsidium von drei Standorten aus um den Bodenschutz in Südhessen: neben Darmstadt sind dies Frankfurt und Wiesbaden.



So wird saniert: Häufig reicht es aus, das belastete Erdreich zu entfernen und auf Deponien zu entsorgen. Dies ist nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie die mit Abstand häufigste Maßnahme. Bei der Sanierung des Grundwassers überwiegen die Verfahren zur hydraulischen Ex-situ-Sanierung (Pump & Treat). Am häufigsten angewendet bei der Sanierung der Bodenluft wird die Bodenluftabsaugung.



Doch es gibt viele Varianten: Bei der ‚In-situ-chemischen Oxidation‘ werden Oxidationsmittel in Böden und Grundwasser eingebracht, die mit organischen Stoffen verunreinigt sind, um diese unschädlich zu machen. Im Sommer waren etwa im Hochtaunuskreis mehrere Kubikmeter des Mittels in das Grundwasser eingeleitet worden, wodurch Wasser und Kohlendioxid entstanden und die Schadstoff-Konzentrationen deutlich fielen. In Hanau wird aktuell eine Boden- und Grundwasserverunreinigung mit Leichtflüchtigen Chlorierten Kohlenwasserstoffen thermisch saniert, wobei der Boden elektrisch aufgeheizt wird. Dadurch können die Schadstoffe abgesaugt und außerdem über Aktivkohlefilter gereinigt werden. (ine)