Schüler in der Pandemie - wie groß sind die Lernlücken?

BILDUNGSSTAND IN DEN LÄNDERN

Milliardenschwere Aufholprogramme für Schüler planen Bund und Länder derzeit. Um Lernlücken zu schließen, die nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie entstanden sind. Aber wo sollten die Aufholprogramme überhaupt ansetzen?



Während die Kultusminister sich mit Plänen überbieten, wie das Geld eingesetzt werden soll, sei noch völlig unklar, welche Lernlücken Covid-19 in Deutschland überhaupt gerissen habe, kritisiert der Bildungsforscher Marcel Helbig. Denn wissenschaftlich wurde das in Deutschland kaum untersucht.



Vielmehr ist derzeit sogar weniger über den Leistungsstand deutscher Schüler bekannt, als außerhalb von Pandemiezeiten. Denn die zentralen „Vera“-Vergleichsarbeiten für Grund- und Mittelstufenklassen haben das letzte Mal im Frühjahr 2020, noch vor den ersten Schulschließungen, stattgefunden. Und Rheinland-Pfalz hat es den Schulen auch im aktuellen Durchgang freigestellt, an den Vergleichsarbeiten teilzunehmen, danach werde die Teilnahme wieder verbindlich, heißt es aus dem Bildungsministerium.



Weitere zentrale Lernstandserhebungen seien sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz nicht geplant. Diese wären eher ein „bürokratisches Monster“, das darüber hinaus auch gar nicht die individuellen Lernrückstände erfassen könnte, erklärt ein Sprecher des hessischem Kultusministeriums. Vielmehr verlassen sich beide Bundesländer auf die Lehrkräfte vor Ort, die ihre Schüler am besten einschätzen könnten.