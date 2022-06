3 min

Schulklassen in Bergnot: Wer zahlt für den Rettungseinsatz?

Mehr als 100 Schüler und Lehrer aus der Pfalz geraten in Österreich in Bergnot. Sie werden mit dem Hubschrauber gerettet. Das könnte für die Schule teuer werden. So geht es weiter.

Von Maximilian Brock Online-Redakteur