Schwalbach am Taunus: Frau stirbt nach Streit

SCHWALBACH AM TAUNUS - In Schwalbach am Taunus ist es am Donnerstagabend zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut ersten Informationen sei in einer Wohnung im Ostring ein Streit ausgebrochen. Eine Frau sei infolgedessen tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte vor Ort berichten von Stichverletzungen.

Die Polizei habe den Wohnblock abgeriegelt, die Wohnung gestürmt und den mutmaßlichen Täter verhaftet. Eine weitere Person, eine Frau, soll ebenfalls festgenommen worden sein. Die genauen Hintergründe zur Tat sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt.