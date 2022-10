Schwerer Unfall am Stresemann-Ring: Mehrere Schwerverletzte

Ein Polizeiwagen im Einsatz. (© Chalabala - stock.adobe)

Wiesbaden - Auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden hat es am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf Höhe des Statistischen Bundesamtes gegeben. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden bis zu zwölf Menschen verletzt, mindestens sechs davon schwer. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Der Gustav-Stresemann-Ring ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt.

