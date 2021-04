Schwerer Unfall auf der A66

Ein Polizeifahrzeug. (Symbolbild: Heiko Küverling/Fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Am Samstagvormittag hat sich auf der A66 in unmittelbarer Nähe des Wiesbadener Kreuz ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Autobahnpolizei Medenbach auf Anfrage mitteilt, kam es an der Anschlussstelle Wallau gegen 9.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu dem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Auto blieb dabei auf dem Dach liegen, mehrere Personen wurden verletzt. Die A66 musste kurzzeitig in Fahrtrichtung Rüdesheim vollgesperrt werden. In Kürze soll aber die linke Fahrspur wieder freigegeben werden.

Wir berichten weiter.