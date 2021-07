Schwerer Unfall nach Flucht vor Kontrolle in Frankfurt

Ein Sportwagen ist in Frankfurt mit einem Smart kollidiert - dessen Fahrer wurde dabei schwer verletzt. (Foto: 5vision.media)

FRANKFURT - Ein Autofahrer hat sich am Freitagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und anschließend einen schweren Unfall verursacht. Die Polizei wollte den Sportwagenfahrer gegen 21 Uhr in der Innenstadt kontrollieren. Doch dieser gab laut Polizei Gas und fuhr davon. Dabei kollidierte er auf einer Kreuzung an der Taunusanlage mit einem anderen Auto. Dessen Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Außer dem Fahrer saßen in dem Sportwagen offenbar noch zwei weitere Insassen. Alle drei liefen nach dem Unfall davon. Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach ihnen.

