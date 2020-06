Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Bischofsheim

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BISCHOFSHEIM - Am Samstag, gegen 10 Uhr, kam es auf der K201 (Ginsheimer Landstraße) in Bischofsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, fuhr ein 43 Jahre alter Autofahrer die K201 aus Richtung Ginsheim kommend entlang und überquerte die BAB Brücke. Am Fuß der Brücke überquerte ein 75 Jahre alter Radfahrer von rechts die Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Autofahrer kam, so die Polizei. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Unfallort musste aufgrund des Einsatzes für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06144 96660 bei den Beamten melden können.