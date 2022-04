Schwerer Verkehrsunfall mit mit Polizeiwagen bei Rüsselsheim

Die Polizei befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz in Groß-Gerau. (Foto: 5vision.media)

Jetzt teilen:

RÜSSELSHEIM - Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Polizisten und einer 67-jährigen Frau aus Rüsselsheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei junge Polizisten auf dem Weg zu einem, wie die Polizei schreibt, dringenden Einsatz in Groß-Gerau. An der Kreuzung von L3040, Astheimer Straße und K159 stießen die Polizisten beim Überqueren der Kreuzung mit dem Opel Corsa einer 67-jährigen Rüsselsheimerin zusammen.

Die 22 und 23 Jahre alten Polizeibeamten sowie die Corsa-Fahrerin wurden verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.